2. Lig’de heyecan fırtınası

TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri, bugün birbirinden kritik karşılaşmalarda ter dökecek. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 24 Erzincanspor'la 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda, Menemen FK, Amed Sportif ile Diyarbakır Stadyumu'nda, Denizlispor, Belediye Derincespor ile Derince Belediyespor Doğal Çim Stadı'nda, Somaspor, Karaman FK ile Yeni Karaman Stadyumu'nda, Uşakspor ise Sarıyer ile Uşak 1 Eylül Stadı'nda kapışacak. Beyaz Grup'ta ise Altınordu, Ankaraspor ile Doğanlar Stadı'nda, Bucaspor 1928, Diyarbekirspor ile Cemil Şeboy Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Tüm karşılaşmaların başlama düdüğü saat 15.00'te çalınacak.