A.Efes, Larkin ile 4 yıllığına anlaştı

Anadolu Efes, 31 yaşındaki oyuncusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin 4 sezon daha ait olduğu yerde! Altı sezondur formamızı giyen başarılı oyuncumuz dört sezonu tamamlamasının ardından 10. sezonunu yaşayarak, sekiz sezon ile formamızı en uzun süre giyen yabancı oyuncumuz ünvanını Bryant Dunston'dan devralacak" denildi. Oyun kurucu, lacivert- beyazlı formayla iki THY Avrupa Ligi, üç Türkiye Basketbol Süper Ligi, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.