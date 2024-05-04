Aslan’da Timur şoku

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gözler seçimli genel kurula çevrildi. 25 Mayıs tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları, dün listelerini teslim ederken, Aslan'da şok eden bir gelişme yaşandı. Yeniden aday olan mevcut başkan Dursun Özbek'in sunduğu yönetim kurulu listesinde başkanvekili Erden Timur yer almadı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle son iki yılda kadrosuna kattığı yıldızların transferinde çok önemli bir rol oynayan ve taraftarların gönlünü kazanan Erden Timur'un yeni yönetim listesinde yer almaması büyük şok yarattı.

ÇİFT LİSTELİ SEÇİM

Özbek'in listesinde Metin Öztürk ve Niyazi Yelkencioğlu gibi isimler yer aldı. Galatasaray'ın ikinci başkan adayı ise Süheyl Batum oldu. Daha önce adı kulislerde geçen Batum dün listesini sunarak adaylığını açıkladı. Eski başkanlar Ünal Aysal ile Alp Yalman da Batum'a destek oldu.

ÖZBEK'İN LİSTESİ

Asil LİSTESİ: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Ali Yüce, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan.

BATUM'UN LİSTESİ

Asil listesi: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk