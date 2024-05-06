Kaf-Kaf ilk maçta İzmir’de

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka son maçta Manisa BŞB'yi deplasmanda yıldız oyun kurucusu McColllum'un 30 sayı, 12 asistlik performansıyla 98-80 yendi. Carey'nin sakatlığı, Hilliard'ın kadro dışı bırakılıp 4 yabancıyla kalmasına rağmen ligde son 10 maçta 8 galibiyet alan Kaf-Kaf, bu galibiyetle normal sezonu Beşiktaş'ın ikili averajla gerisinde 4. bitirip gediklisi olduğu Play-Off'un çeyrek finalinde 5. Galatasaray Ekmas'la eşleşti. Pınar KSK ile G.Saray arasında İzmir'de yeşil-kırmızılıların saha avantajıyla başlayacak seride 2 galibiyete ulaşan taraf yarı finalist olacak.

PETKİM'DE ÇİFTE SEVİNÇ

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında evinde küme düşen Çağdaş Bodrum Spor'u 120-76 yenen Aliağa Petkimspor ligdeki dördüncü yılında ilk kez Play-Off oynamaya hak kazandı. Sezonu 30 haftada 15 galibiyetle yedinci sırada bitiren Aliağa ekibi Play-Off'un çeyrek finalinde ikinci Fenerbahçe Beko'yla eşleşti. Yeni sezon öncesi ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı da garantileyen Petkimspor, 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finale adını yazdıracağı seriye İstanbul deplasmanında başlayacak.

MANİSA KARTAL'LA EŞLEŞTİ

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Pınar Karşıyaka'ya 98-80 yenilerek normal sezonu kayıpla bitirdi. Play-Off'a katılmayı daha önce garantileyen yeşil-beyazlılar, 30 maçta 16 galibiyetle 6. sırada konumlandı. Manisa temsilcisi Play-Off'ta sezonu 21 galibiyetle üçüncü basamakta noktalayan Beşiktaş ile eşleşti. Manisa BŞB, ilk karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.

NAZİLLİ BLD FİNAL YOLUNDA

Basketbol Erkekler 2. Lig'inde mücadele eden Nazilli Belediyespor, yarı final serisi üçüncü maçında bugün Konya BŞB'ye konuk olacak. İlk maçı kaybeden, evindeki rövanş maçında da rakibini 68-62 yenerek seride durumu 1-1'e getiren Aydın temsilcisi, bugün 18.00'de deplasmanda oynanacak olan maça galibiyet için çıkacak. Naz- Naz, bugün Konya BŞB'yi yendiği takdirde final biletini alacak. Turu geçecek olan takım, Ayos-Pizza Bulls Co Basket eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.