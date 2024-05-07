Ege’de pehlivanlar geçidi

EGE'DE geride kalan hafta sonu yağlı güreş rüzgarı esti. Fethiye ve Balıkesir'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivanlar belirlendi. Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı finalde Cengizhan Şimşek'i yaklşık 1 saat sonunda yenmeyi başaran Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, rakibi Şimşek'i yaptığı atakla yenmeyi başarırken karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Yaklaşık 40 bin kişinin izlediği güreşlerde güreş ağalığını ise 5 Milyon 500 TL bedelle iş insanı Batuhan Kiremitli aldı.

ÖZKARADENİZ BALABAN'I YENDİ

Balıkesir 3. Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri'nde ise 24 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda daha önce 652. ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık alan İsmail Balaban'ı yenen Başiskele Belediye Spor Kulübü güreşçisi Hamza Özkaradeniz başpehlivan olmayı başardı ve Başiskele'nin gururu oldu.