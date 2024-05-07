Trabzon’a rakip çıktı

GELECEK sezon için şampiyonluk planları yapan bu nedenle kadrosunu güçlendirmek adına gaza basan Trabzonspor'un Rangers'tan sezon sonu ayrılacak olan John Lundstram ile ilgilendiği iddia ediliyor. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilirken, İngiltere'den dikkat çeken bir haber daha geldi. Huddersfield Town'u yenerek son Premier Lig biletini kapan Ipswich Town Lundstram'ı radarına aldı. Lundstram'ın Trabzonspor ile transfer görüşmelerinde bulunduğu biliniyor. Bu arada Trabzonspor da 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük çarşamba günü 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.