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Haberler Spor Karagümrük’ten Feghouli isyanı

Karagümrük’ten Feghouli isyanı

HABER MERKEZİ
Karagümrük’ten Feghouli isyanı
FATİH Karagümrük Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Cezayirli futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verdiği 5 maç men ve 65 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." TFF, Feghouli'ye Kayserispor maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sonrası 5 maç ceza vermişti.
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