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Haberler Spor Kayseri’ye Burak Yılmaz da çare olamadı

Kayseri’ye Burak Yılmaz da çare olamadı

HABER MERKEZİ
Kayseri’ye Burak Yılmaz da çare olamadı
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşattı. Kayserispor, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Burak Yılmaz ile de galibiyet almakta zorlanıyor. Sarı kırmızılı takımın başında 13 maça çıkan Burak Yılmaz, 3 galibiyet alabildi. Bu 13 maçta 6 beraberlik alan Kayserispor, 4 kez de mağlup oldu. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez kazandı. Sadece Ankaragücü maçını kazanabilen sarı kırmızılılar, Antalyaspor, Beşiktaş, Hatayspor ve Karagümrük maçlarından beraberlikler alırken Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını da kaybetti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 iç saha maçında 8 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.
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