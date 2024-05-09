Kayseri’ye Burak Yılmaz da çare olamadı

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşattı. Kayserispor, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Burak Yılmaz ile de galibiyet almakta zorlanıyor. Sarı kırmızılı takımın başında 13 maça çıkan Burak Yılmaz, 3 galibiyet alabildi. Bu 13 maçta 6 beraberlik alan Kayserispor, 4 kez de mağlup oldu. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, çıktığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez kazandı. Sadece Ankaragücü maçını kazanabilen sarı kırmızılılar, Antalyaspor, Beşiktaş, Hatayspor ve Karagümrük maçlarından beraberlikler alırken Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını da kaybetti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 iç saha maçında 8 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.