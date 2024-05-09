Sonu 1. Lig olsun

TFF 2. Lig'de bugün Play-Off 1. tur heyecanı yaşanacak. Beyaz Grup'ta sezonu 3. tamamlayan Bucaspor 1928, ilk turda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak maç Yeni Buca Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesinde Hürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir, Mehmet Sıraç Akpınar ve Onur Bingöl yapacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi ise 1461 Trabzon FK ile Ankaraspor eşleşmesinin kazananıyla bir üst turda karşı karşıya gelecek.

VURAL İNANIYOR

Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada tamamlayan Menemen FK ise ilk turda 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak zorlu müsabaka 24 Erzincanspor'un ev sahipliğinde 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını ise Cem Özbay, Mehmet Kapluhan ve Erdal Yılmaz yapacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi, Iğdır FK-İskenderunspor eşleşmesinin kazananıyla bir üst turda karşı karıya gelecek. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural son derece zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Bu karşılaşmanın rövanşı olmayacak. Eleme tek maç üzerinden oynanacak, kazanan turu geçecek. Rakibimiz sıralamada bizden bir basamak üstte yer aldı. Bu nedenle ev sahibi avantajını eline geçirdi. Ancak biz iyi bir takımız. Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlar aldık, buna bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.