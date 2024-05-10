Fenerbahçe ilklerle dörtlü finalde

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Play-Off'ta Monaco'yu beşinci maçta eleyerek Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi. Play-Off'ta 5. maçı kazanan ilk deplasman takımı ve Dörtlü Final'de en fazla yer alan Türk takımı olmayı başararak tarihe de geçen sarı-lacivertliler son 9 yılda 6. kez finallere kalmayı başardı. Fenerbahçe, ilk maçında A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak. Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.