Fethiye’de Dinçel kalıyor

2. Lig'de sezonu orta sıralarda tamamlayan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel gelecek yıl da takımda kalacağı müjdesini verdi. Dinçel, "Buradayım, sözleşmem devam ediyor ve hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Sadece sezonda yük binen oyuncular, maçı olan oyuncular şu an tatillerde izindeler ve sözleşmesi biten oyuncular var. Sözleşmesi devam eden oyuncular var. Ben sezon sonu raporumu yönetime verdim. Onlar da herhalde yavaş yavaş oyuncularla görüşüp rapor doğrultusunda ve kulübün bütçesi doğrultusunda hareket edeceklerdir diye düşünüyorum" diye konuştu. Zorlu sezonda birçok takımın yaşadığı sıkıntıyı çekmeden sezonu bitirdiklerini kaydeden başarılı teknik adam geride kalan zorlu maratonu da değerlendirdi. Dinçel, "Her oyuncumuzun bireysel performansını bir tık dahi artırsak bu bizim için iyi gelişmeydi. Takım olarak hareket etmeyi de beraberinde getirirsek ikinci yarıda sıkıntı yaşamayacağımızı söylemiştim. Güçlü oyunumuz haftalar ilerledikçe daha da oturdu" açıklaması yaptı.

GENÇLERE ÖZEL PROGRAM

DİNÇEL, "Altyapımızdaki gençleri son 2 hafta kadro içerisinde değerlendirdik. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 4 haftalık genç oyuncularla bir antrenman programımız var. Sezon bitmesine rağmen onları önümüzdeki sezon başı kampına hazırlamayı planlıyoruz. Sadece genç oyuncu değil, A takımın içerisinde genç statüsünde bulunan oyuncular da bu grubun içerisine dahil olacak ve Kurban Bayramı öncesine kadar tesislerimizde ça lışmalarına devam edecekler" dedi.

'YENİ STATÜ ÇOK ÖNEMLİ'

GELECEK sezon için federasyonun belirlediği statü hakkında bilgiler veren Selahaddin Dinçel, "Saha içerisinde zorunlu olarak 2 genç oyuncu oynatma mecburiyeti var. Ayrıca maç kadrosunda geçtiğimiz sezon 4 oyuncu bulunuyordu. 21 kişilik kadroda bu sezon 6 oyuncu bulunacak ve 25 kişilik bir A takım listesi var. Bu 25 kişilik A takım listesinde 10 tanesi yaşı küçük, 15 tanesi yaşı büyük diye nitelendirdiğimiz oyuncu grubu olacak.Bu gerçekten ciddi bir hesabı gerektiriyor" dedi.