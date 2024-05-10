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Haberler Spor Pınar KSK’nin takvimi netleşti

Pınar KSK’nin takvimi netleşti

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’nin takvimi netleşti
BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayıp son yıllardaki gibi adını Play-Off'a yazdıran Pınar Karşıyaka'nın çeyrek final etabı programı belli oldu. Eşleştiği rakibi Galatasaray Ekmas'ı çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak Kaf-Kaf, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda rövanşa çıkacak. Toplam iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride gerek olması durumunda üçüncü maç da 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak. Karşıyaka, Aslan'ı bu sezon ligdeki iki müsabakada da yenmeyi başarmıştı.
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