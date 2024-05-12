Bodrum 4. oldu Tuzlaspor düştü

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun son haftası büyük bir çekişme ve heyecana sahne oldu. Lider Eyüpspor ve Göztepe'nin ilk iki sırayı alarak Süper Lig'e çıktığı maçta, 3.'lük, Play-Off biletini alacak ve küme düşecek son takım dünkü maçlar sonunda belirlendi. Sakaryaspor, Kocaelispor'u yenerek sezonu direkt 3. sırada bitirip finale adını yazdırdı.

Göztepe deplasmanında 1-1 berabere kalan Bodrum FK ise 4. sırayı aldı. Çoruk FK ile Kocaelispor da Bodrum'u takip etti. Play-Off'a gidecek son takım ise 90+3'te attığı golle Boluspor oldu. Bolu, Tuzla ile berabere kalan G.Birliği'ni geçerek 53 puanla 6. oldu ve Bodrum ile eşleşti. Düşme hattında Ş.Urfa, Manisa FK'yı 2-0; Adana ise Bandırma'yı 1-0 yenerek ligde kalırken, sezonu 38 puanla bitiren Tuzla, averajla Giresun ve Altay'ın ardından küme düşen üçüncü ekip oldu. Play-Off'ta Bodrum FK-Bolu eşleşmesinin ardından, diğer eşleşme ise Çorum FK-Kocaeli oldu.