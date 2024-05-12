Okçulukta büyük başarı

ALMANYA'NIN Essen kentinde devam eden 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye fırtınası esti. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan milli takım, İspanya'yı 234- 218 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı sporculardan Hazal Burun, Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı 146-142 yenerek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

TÜRKLER DAMGA VURDU

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise gümüş madalya elde etti. Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı. Rakibine 233-231 yenilen milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı. Karışık Yay Kategorisi'nde de Emircan Haney ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Milli Takım ise rakibi Lüksemburg karşısında elde ettiği 157-153'lük skor ile Avrupa Üçüncüsü olarak bronz madalyayı göğüsledi, büyük gurur yaşattı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Kadınlar finalinde İspanya'yı yenerek altın madalya kazanan kadın milli takımı tebrik etti.