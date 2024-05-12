TİRE 2021’in şampiyonluk maçı

BAL 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı içindeki Tire 2021 bugün 3. Lig hedefine ulaşmak için son maçına çıkacak. 60 puanla en yakın takipçisi Belediye Bolvadin'in 2 puan önünde olan Tire ekibi son hafta Kütahya deplasmanında Tepecikspor'u yenerse mutlu sona ulaşacak. Tavşanlı Ada Stadı'ndaki maç 15.00'te başlayacak. Tire puan kaybı durumunda Bolvadin'in aynı saatte Yunusemre Bld'ye dış sahada takılmasını bekleyecek. İkili averajda Bolvadin'in gerisinde olan Tire, puan eşitliği durumunda şampiyonluğu rakibine kaptıracak. Tire 2021 mutlu sona ulaşırsa 5 yıl sonra ilçenin profesyonel ligde temsilcisi olacak.