Kara Kartal kaçamadı

Süper Lig'de üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, deplasmanda öne geçtiği maçta Alanyaspor ile berabere kaldı: 1-1. 25. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dışarı gitti. 28'de Ui- Jo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert, topu kornere çeldi. 38'de sağ kanattan Oğuz'un pasında Ui-Jo'nun gelişine yerden sert şutunda top dışarı çıktı. 54'te Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine kat ederek yaptığı vuruşta topu kaleci Mert Günok kornere çeldi. 61'de Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattaki Onur Bulut'un arka direğe yaptığı ortaya yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1. 79'da Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahası içerisine kat ederek topu Ahmed Hassan'a gönderdi. Ahmed Hassan gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.