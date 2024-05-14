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Haberler Spor Arda Güler turunu attı

Arda Güler turunu attı

HABER MERKEZİ
Arda Güler turunu attı
MİLLİ futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'da elde edilen 36'ncı şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Madrid kentindeki Kibele Meydanı'nda üstü açık takım otobüsüyle tur atan ve taraftarlarıyla kutlama yapan futbolcular büyük coşku yaşadı. Milli futbolcu Arda Güler takım arkadaşlarının ilgi odağı oldu. Alman stoper Antonio Rüdiger, "Arda Güler, Turkish diamond" (Arda Güler, Türk elmas) ifadeleriyle milli futbolcuya övgülerde bulundu. Taraftarlar ise bu anlarda genç oyuncuyu alkışlayarak destekte bulundu. Real Madridli futbolcular, teknik ekip ve yönetim, kutlamalardan önce şampiyonluk fotoğrafı çektirdi. Bu anlarda yaşanan bir detay ise İspanyol medyasında dikkati çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in takım elbisesini düzelttiği anlar "Ancelotti'den Arda Güler'e babacan davranış" ifadeleriyle servis edildi.
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