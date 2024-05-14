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Haberler Spor Denizlispor’un yeni başkanı belli oldu

Denizlispor’un yeni başkanı belli oldu

2. Lig'den düşen Denizlispor'da bugün yapılan seçimli olağan kuruluna tek aday olarak katılan Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün yeni başkanı oldu.

İHA
Denizlispor’un yeni başkanı belli oldu

Denizlispor Kulübünde geçtiğimiz hafta yapılması planlanan seçimli olağan kurul, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmişti. Ertelenen olağan genel kurul, bu akşam EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmadan yapıldı. Kulübün seçimli olağan genel kurulunda, seçime tek liste olarak katılan Ahmet Yalın Yıldırım başkan seçildi.

Denizlispor'un Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Metin, Ali İnceören, Cemal Işık, Erdoğan Koçdemir, Fatih Veli Harktı, Güray Özkan, İlhan Üşür, Muhammet Kaplan, Murat Saylan, Nevzat Yılmaz, Volkan Gürsoy, Omay Kaan Aktürk, Ali Yörümez ve Yılmaz Karakurt.

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