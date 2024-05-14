Tire’de 3. Lig coşkusu

BAL Ligi 4.Grup'ta Kütahya ekibi Tavşanlı Tepecikspor'u olaylı maçta 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Tire 2021 FK'da yüzler gülüyor. Beş yıl aradan sonra tekrar 3. Lig'e yükselen sarı kırmızılılar şampiyonluk sevincini sabaha kadar başkanları Hüma Yüksel'in otelinde eğlenerek kutladı. Tavşanlı deplasmanından zor bir yolculuğun ardından gece yarısı Tire'ye dönen kafile ilçe girişinde taraftarlar tarafından meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Cumhuriyet meydanında coşku tavan yaptı. Otobüsten inen futbolcu ve yöneticiler kupa ile şampiyonluk şarkıları söyledi. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da kutlamalarda yer aldı.

YÜKSEL: HEDEFİMZ 2. LİG

ŞAMPİYONLUK coşkusu Başkan Yüksel'in otelinde tavan yaptı. Canlı müzik eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen futbolcular uzun süre başkan Yüksel'e tezahürat yaptı. Stres dolu sezonu şampiyon olarak tamamladıkları için mutlu olduklarını belirten başkan Hüma Yüksel, "Her şeyden önce teknik direktörümüz İbrahim Yıldırım ve ekibine, yönetim kurulumuza, taraftarımıza ve şampiyonluğa inanan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazar günü takım tatile çıkmadan önce vereceğimiz şampiyonluk yemeğinde futbolcu ve teknik ekibimizin ailelerini ağırlayacağız. Şampiyonluk inancımızın zaferidir. 3. Lig'de misafir olacağız. Hedefimiz 2. Lig'e yükselmek. En kısa sürede transfer çalışmalarına başlayacağız" açıklamasını yaptı.