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Haberler Spor Bengisu’ya deniz anası engeli

Bengisu’ya deniz anası engeli

HABER MERKEZİ
Bengisu’ya deniz anası engeli
İZMİR'İN 'Okyanus Kızı" lakaplı ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molakaii - Oahu adaları arasındaki yaklaşık 45 kilometrelik parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar deniz anası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldı. Gıda takviyeleri markası Sidrex'in sponsorluğunda kulaç atan ve yaşadığı talihsiz durum üzerine tekneye çıkan başarılı yüzücünün sağlık durumunun çok iyi olduğu açıklandı. İzmirli sporcu, bu yılın sonunda Kuzey Kanalı'nı, 2025'in başında Tsugaru'yu deneyecek. Molakai parkurunun tarihi ise daha sonra kesinlik kazanacak. Hedefinden şaşmayacağını belirten Bengisu, "Okyanus suları bizim değil deniz canlılarının yaşam alanı. Bu sporun doğasında olan bir durum yaşandı. Mücadeleye devam edeceğim, deniz anaları da mutlaka bana izin verecek. Bana destek olmak için Hawaii'ye kadar gelen anneme ve eşime, tekne ekibine, bana destek olanlara ve marka elçisi olduğum Sidrex'e çok teşekkür ederim" dedi.
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