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Haberler Spor Bucaspor 1928’de Ömer fark yarattı

Bucaspor 1928’de Ömer fark yarattı

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de Ömer fark yarattı
TFF 2. Lig'de Play-Off müsabakalarından hüsranla ayrılan Bucaspor 1928'de golcü Ömer Şişmanoğlu, farkını konuşturdu. Kariyeri boyunca Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Denizlispor gibi çok önemli kulüplerin formasını terleten deneyimli oyuncu, kalitesiyle takımına önemi katkılar sundu. Fırtına'da as kadronun dağılmasıyla yeni oluşturulan devre arası transferleriyle takıma katılan Ömer, 15 maçta 7 gol atarak sarı-lacivertli formayla da diğer takımlarda olduğu gibi dikkat çekici bir performans sergiledi.
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