Efeler 09 dağıldı

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off turu grup finalinde Efeler 09 SFK, evinde Elazığspor'a farklı mağlup oldu: 0-3. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'De Elazığ'da oynanacak. Yeşil-beyazlılar, önce Turgutluspor'u ardından da iki maçta da Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek grup finaline yükselmişti. Ligi ikinci sırada bitiren Elazığspor ise direkt finale yükselmişti. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakaya iki takım da temkinli başlarken, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. 45+2. dakikada konuk ekip Berşay Yavuzay'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı da Efeler 09 beraberlik golünü bulmak için tüm riskleri aldı. Bu anlarda sahneye çıkan Bahattin Köse, 65. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı: 0-2. 84'te Beykan Şimşek attığı golle Efeler 09 SFK'yı yıktı: 0-3. Müsabaka 3-0 sona erdi.