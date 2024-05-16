İSPANYA Ligi La Liga'nın 36'ncı haftasında şampiyon R.Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Alaves'i 5-0 mağlup ederken hocası Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı. Ancelotti, Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda için "Bütün takım ve kulüpteki herkes Arda'yı çok seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Futbol topu ona aşık. Bu çok net" dedi. Öte yandan As gazetesi de "Mübarek adam Arda'dan muhteşem gol" ifadelerini kullandı.