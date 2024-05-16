Haydi Bodrum

TRENDYOL 1. Lig'de normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, Play-Off ilk turu maçında bugün evinde lig 7'ncisi Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Gökdeniz, Erkan ve Süleyman'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım Play-Off yarı finaline adını yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma anlarına geçilecek. Beraberlik değişmediği takdirde kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

RAKİBİNİ HİÇ YENEMEDİ

İki takımın normal sezonda oynadığı maçlarda Bolu evinde rakibini 2-1 mağlup ederken, Bodrum'daki maç 1-1 sona ermişti. Bodrum FK'nın başında 2 sezon önce 2'nci Lig Play-Off'u oynayan ve finali kazanan teknik direktör İsmet Taşdemir geçen sezon da 1'inci Lig'de final heyecanı yaşamıştı. Geçen yıl Play-Off'larda Göztepe ve Eyüpspor'u saf dışı bırakan Bodrum FK, Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan final maçında Pendikspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamamıştı. Taşdemir, "Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanıp turu geçmek istiyoruz" dedi. Tur atlayan takım bir sonraki elemede Çorum FK-Kocaeli maçın galibiyle eşleşecek.