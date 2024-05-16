Manisa BŞB’nin rakibi Kartal

Basketbol Süper Ligi'nde adını Play- Off'a yazdıran Manisa BŞB. bugün rakibi Beşiktaş'a çeyrek finalin ilk maçında konuk olacak. BJK Emlakjet Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Rakibini 18 Mayıs Cumartesi günü rövanşta konuk edecek Manisa ekibi, ilk maçı kazanıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkarak Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı seride gerek olursa üçüncü maç da İstanbul'da oynanacak. Bu sezon ilk kez FIBA Avrupa Kupası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'a altıncı sıradan katılarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

HEDEF GÜZEL BAŞLANGIÇ

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 35 yaşındaki forveti Mustafa Baki Görür, Beşiktaş Emlakjet deplasmanı ile play-off'a güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirerek, "Beşiktaş deplasmanında geçen sene kazanmıştık. Bu sene oradaki maç, aslında elimizden kaçmıştı. Burada kazandık. Tekrar elimizden gelen tüm mücadeleyi verip Manisa halkına bu sene inşallah daha güzel zaman yaşatacağız. Güzel bir play-off başlangıcı yapacağımızı düşünüyorum. Tabii onlar da seyircisiyle bütünleşip bizi yenmeye çalışacaklar ama biz mental olarak da fiziksel olarak da play-off'a tamamen hazırız"dedi.