PETKİM Fenerbahçe önünde

BASKETBOL Süper Ligi'nde yedinci sıradan ilk kez Play-Off'a kalan Aliağa Petkimspor bugün eşleştiği Fenerbahçe Beko'yla ilk maçta karşılaşacak. İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Toplam 2 galibiyet alan tarafın tur atlayacağı çeyrek final serisini geçen takım yarı finalde Beşiktaş- Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Turkish Airlines EuroLeague'de 5 yıl sonra Final Four oynamaya hazırlanan güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 18 Mayıs Cumartesi günü rövanşta konuk edecek Petkimspor ilk maçı kazanarak saha avantajını almaya çalışacak.