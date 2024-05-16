Sultanlar’ın serisi sona erdi

ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftası Türkiye'deki karşılaşmalarla başladı. Türkiye, ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Japonya 3-2 kazandı ve Filenin Sultanları'nın 22 resmi maçtır süren galibiyet serisi sona erdi. Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya 1 numarası ve son şampiyon "Filenin Sultanları", molaya üç sayılık farkla geride girdi: 14-11.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

MOLA sonrası farkı kapatmakta zorluk çeken ay-yıldızlı ekip bu seti 25-23 kaybetti. İkinci sete de kötü başlayan Türkiye 25-21'lik skorla setlerde 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette rakibine üstünlük kuran Sultanlar 25-23 ile durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete hızlı başlayan milliler maçta ilk kez rakibine 10 sayı fark attı: 19-9. Seti 25-20 kazanan Türkiye durumu eşitledi. Ay-yıldızlılar başında geriye düştüğü karar setini 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Filenin Sultanları, ilk haftanın ikinci maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.