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Haberler Spor Ferdi, Ada yolcusu

Ferdi, Ada yolcusu

HABER MERKEZİ
Ferdi, Ada yolcusu
FENERBAHÇE'DE forma giyen Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için çalışmalara başladı. İngiliz ekibinin oyuncu ile sözleşme detayları için görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen haberde, Fenerbahçe ile bonservis görüşmelerinin henüz başlamadığı da aktarıldı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Ferdi için Fenerbahçe'nin İngiliz devinden 25 Milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklediği öne sürüldü. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
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