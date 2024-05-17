KAF KAF kritik virajda

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'a evinde 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka bugün rakibine karşı ikinci sınavını verecek. Saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda rövanş karşılaşmasına çıkacak olan P. Karşıyaka, rakibine bu kez de yenilmesi durumunda normal sezonu noktalayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin galibiyet alması durumunda ise yarı finale çıkan takımı 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek. Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Vitto Brown, devrenin bitimine 5 dakika kala sakatlık yaşadı. Smaca giderken rakibinin yaptığı müdahaleyle yere düşen Brown parkede kısa bir süre hareketsiz kaldı. Yapılan müdahale sonrası boyunluk takılarak hastaneye götürülen Vitto Brown bugünkü maçta forma giyebilecek.