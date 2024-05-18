Bodrumspor filede imzaları attırıyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Muğla ekibi antrenör Adnan Kıstak ile iki yıllık sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlılar iç transferde ise orta oyuncu Anna Kalinovskay ve smaçör Tansiana Trafimava ile de 1'er yıllık kontrat uzattı. Bodrum ekibine ilk yılında Play-Off oynatan Başantrenör Adnan Kıstak'ın imza törenine Başkan Hadi Türk ve yönetim kurulu üyesi Ogün Yıldız katıldı. Kulüp Başkanı Hadi Türk, "Bodrum'u bir voleybol merkezi haline getirerek ilçemizi en iyi şekilde temsil etme amacındayız. Bu yıl da yerel ve global firmaların desteğini bekliyoruz" diye konuştu.