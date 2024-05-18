Haydi Manisa BŞB

Basketbol Süper Ligi'nde Play- Off'ta Çeyrek Final serisindeki ilk sınavda Beşiktaş'a deplasmanda 92-74 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor rakibini bugün rövanşta ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Toplam iki galibiyete ulaşan taraf yarı finale çıkarak Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Manisa BŞB taraftarlarının desteği ile bu zorlu karşılaşmayı kazanıp seriyi İstanbul'daki son maça uzatmaya çalışacak. Normal sezonu 30 maçta 16 galibiyetle 6. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci sezonunda ilk kez Play-Off'a katılma başarısını göstermişti.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Sezon içinde deplasmanda Beşiktaş'a 76-73 yenilen Manisa temsilcisi, ikinci yarıdaki maçta evinde ise rakibine 78-70 üstünlük kurmayı başarmıştı. Bu sezon ilk kez FIBA Avrupa Kupası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off'a altıncı sıradan katılarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi resmi twitter hesabından tüm taraftarlara çağrıda bulunarak "Seride durum 1-0. 1-1 için cumartesi Muradiye'yiz" paylaşımı yaparak destek istedi.