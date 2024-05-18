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Haberler Spor Manisa FK’da yaprak dökümü

Manisa FK’da yaprak dökümü

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da yaprak dökümü
Trendyol 1. Lig'de sezonu 40 puanla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde kadro büyük oranda dağılıyor. Sezon içinde yabancılardan Stark, Ba, Tabla ve Domgjonas'ın ayrıldığı kulüpte Sertan Taşqın'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Takımın yıldızı Sandro Lima'nın yanı sıra John Mary, Bedirhan Altunbaş ve Doğukan Emeksiz'in sözleşmelerinin bittiği siyah-beyazlılarda Erhan Erentürk, Furkan Mehmet Doğan, Mohamed Ofkir, Jetmir Topalli, Andrej Djokanovic, Bekir Karadeniz ile Eduart Rroca'nın da kiralık kontratları sona erdi. Yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Manisa FK'da yönetimin değişip değişmeyeceği ise belirsiz.
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