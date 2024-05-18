UEFA Kupası’nın 24. yılı kutlandı

Galatasaray Kulübü, futbolda 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. İnşaatı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Faruk Süren, Adnan Polat ve Alp Yalman ile UEFA Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları katıldı. Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun Türk futbol tarihindeki en büyük zafer olduğunu belirtirken Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise Dursun Özbek'in liderliğinde yola devam ettiklerini kaydederek ezeli rakipleri F.Bahçe'ye göndermede bulundu. Öztürk, "Umarım onun liderliğinde ikinci kez şampiyon oluruz. Çakma beş yıldız değil, gerçek beş yıldız için ilerliyoruz." diye konuştu.