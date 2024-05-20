Hedefi Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, elde ettiği başarılarla dikkati çeken 12 yaşındaki motokrosçu Efe Okur'un gençlere ve çocuklara örnek olduğunu söyledi. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, motokrosun, Türkiye'de motor sporlarının ilkokulu anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'de motokrosla başlayan motor sporları serüveninin bütün branşlarda yükseldiğini vurgulayan Uçar, "TMF olarak motor sporlarında çok iyi bir noktadayız" dedi. Efe Okur, çok sevdiği motor sporlarında büyük hedefleri olduğunu dile getirdi. Başarılı sonuçlar elde etmek için çok çalıştığını aktaran Efe, "Hayallerimin peşinden koşuyorum. Buradaki hedefim ilk olarak Avrupa şampiyonu olmak. Sonrasında ise dünya şampiyonluğu yaşamak istiyorum." diye konuştu.