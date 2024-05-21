  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Onana’ya Fransa’da silahlı saldırı oldu

Onana’ya Fransa’da silahlı saldırı oldu

HABER MERKEZİ
Onana’ya Fransa’da silahlı saldırı oldu
BEŞİKTAŞ'TAN devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı. Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Olay geçtiğimiz sabaha karşı yaşanırken Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Onana ve takım arkadaşının olayı yara almadan atlattığı ifade edilirken, araçta çok sayıda kurşun deliği bulundu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA