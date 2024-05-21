Onana’ya Fransa’da silahlı saldırı oldu

BEŞİKTAŞ'TAN devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı. Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Olay geçtiğimiz sabaha karşı yaşanırken Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Onana ve takım arkadaşının olayı yara almadan atlattığı ifade edilirken, araçta çok sayıda kurşun deliği bulundu.