Kara Kartal’da Aboubakar’a talip

BEŞİKTAŞ'TA yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimler kadar kadrodakilerin de durumu merak ediliyor. Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan ve yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Africa Foot'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü için harekete geçti. Haberin detaylarında Rus devinin, geçtiğimiz kış transfer döneminden beri Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi. Ayrıca Beşiktaş Yönetimi'nin, Aboubakar için gelecek 4 milyon Euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.