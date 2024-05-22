Valilik devrede

İSTANBUL Valiliği, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gerek soyunma odası koridorlarında gerekse saha içinde yaşanan olaylarla ilgili harekete geçti ve olaylara karışan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı. Ayrıca futbolculardan Mert Hakan ile Bright Osayi- Samuel'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Bilindiği üzere RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizin iki güzide kulübünün karşılaştığı müsabakanın ardından yaşanan olaylar şu şekilde gelişmiştir: Müsabaka esnasında 6222 Sayılı Yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek saha içerisine yönelmiştir" denildi.

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Yazının devamında maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili şu açıklama yapıldı: "Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.'ye fiili müdahalede bulunulmuştur. Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir."