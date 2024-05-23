12. Fetih Kupası için geri sayım

OKÇULAR Vakfı'nın her yıl İstanbul'un Fethi münasebetiyle tertip ettiği dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan 12. Uluslararası Fetih Kupası'nın lansmanı dün gerçekleşti. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen lansman Hünkâr Çayırı'nda yapıldı. 32 ülkeden toplam 500 sporcunun katılacağı 29 Mayıs'taki 12. Uluslararası Fetih Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gençlerimizdeki tarih şuurunun güçlenmesi ve kökleşmesiyle bu özgüvenle Türkiye'nin 21. yüzyılda damgasını vuracak ülke olmasını arzu ediyoruz. Bunun da altyapısına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Türkiye yüzyılı dediğiniz zaman bir iddiadan bahsediyorsunuz. Ama bunun altını herkesin bulunduğu alanda bulunduğu yerde doldurması, desteklemesi gerekiyor. İşte biz bunu okçuluk sporu ile ilgili tarih şuurunun güçlenmesiyle ilgili yapmaya çalışıyoruz. Fetih Kupası da bu anlamdaki en önemli etkinliğimiz" diye konuştu.