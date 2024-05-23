KSK final sever

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'ndeki son 4 sezonunda 3 kez Play-Off yarı finaline yükselme başarısı gösterdi. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Play-Off çeyrek finalinde ligi 5. sırada bitiren Galatasaray ile eşleşti. Seriyi 2-1 kazanan yeşil-kırmızılılar yarı finale yükselen taraf oldu. Böylece İzmir ekibi, ligde son 4 sezonunda 3 kez yarı finale yükseldi.

FİNALDE KAYBETMİŞTİ

2020-2021 sezonunda çeyrek finalde Türk Telekom'u eleyen Karşıyaka, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenirken, 2021-22 sezonunda ise çeyrek finalde Anadolu Efes'le karşılaştı ve rakibine 2-1 kaybetti. 2022-23 sezonunda önemli bir başarıya imza atan İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Bursaspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u elemeyi başarıp finalde ise Efes ile karşı karşıya geldi. Karşıyaka zorlu rakibine ise final serisinde 3-0 kaybederek şampiyonluğa ulaşamadı. Yeşilkırmızılılar bu sezon da yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşti. İki takım arasındaki ilk müsabaka 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.