  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK final sever

KSK final sever

Yeşil-kırmızılılar, son 4 sezonda üçüncü kez yarı finalde mücadele edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kalan Kaf-Kaf, bu seviyelere alışık. Anadolu Efes ile eşleşen İzmir ekibi, son 4 sezonda üçüncü kez İstanbul temsilcisi ile finallerde karşılaşacak

HABER MERKEZİ
KSK final sever

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'ndeki son 4 sezonunda 3 kez Play-Off yarı finaline yükselme başarısı gösterdi. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Play-Off çeyrek finalinde ligi 5. sırada bitiren Galatasaray ile eşleşti. Seriyi 2-1 kazanan yeşil-kırmızılılar yarı finale yükselen taraf oldu. Böylece İzmir ekibi, ligde son 4 sezonunda 3 kez yarı finale yükseldi.

FİNALDE KAYBETMİŞTİ

2020-2021 sezonunda çeyrek finalde Türk Telekom'u eleyen Karşıyaka, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenirken, 2021-22 sezonunda ise çeyrek finalde Anadolu Efes'le karşılaştı ve rakibine 2-1 kaybetti. 2022-23 sezonunda önemli bir başarıya imza atan İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Bursaspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u elemeyi başarıp finalde ise Efes ile karşı karşıya geldi. Karşıyaka zorlu rakibine ise final serisinde 3-0 kaybederek şampiyonluğa ulaşamadı. Yeşilkırmızılılar bu sezon da yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşti. İki takım arasındaki ilk müsabaka 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA