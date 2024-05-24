Hodri meydan

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Koç, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'a da tarihi çağrıda bulunarak gönderme yaptı. Koç, "Önceki başkanımız, 6 sene boyunca kurullara gelmeyip, dışarıdan bize ağır salvolar yaparken, genel kuruldan 1 gün önce garip, ilginç, karakterine uygun basın toplantıları yaparken hep rica ettik, gelin TV'ye çıkalım, kendimizi anlatalım. Camia bizi tanısın, anlasın dedik. Ona pek rağbet etmemişti. Şu an hiç tereddüt etmeyecektir. Tekrar aday oldu. Öz güveni tavan yapmış, yelkenleri dolmuş hızla ilerliyor" dedi.

ÖZBEK'Lİ GÖNDERME

Kendi dönemlerinde tanınmayan hakkı sunacağını açıklayan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Son 6 yıldır takımımıza kazandırdığımız demokrasiye uygun olarak ona sizlerin huzurunda çağrıda bulunuyorum. Aday olduğu için kongre üyelerine saygı duyduğu için, iki aday olarak TV'ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan zerre şüphem yok. Bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkar."

YALAN SÖYLÜYORLAR

Kendisiyle ilgili ortaya atılan kulüpten alacağı olduğuna dair iddialara da cevap veren Koç, "Fenerbahçe'den tek kuruş alacağım yoktur. Bunu daha evvel de söyledim. Aksini iddia eden şerefsizce yalan söylüyorlar. Bunu yazanlara değil, söyletenlere bakmak lazım. Mahsuplaşma olayı vardır, bir yönetici verir, biletten kombineden locadan düşer. Binlerce kişinin aidatı düşerdi eskiden. Bizim dönemimizde, hiçbir kuruş para mahsuplaştırılmamıştır, kulübün içine konan kaynaktan, 1 kuruş dahil" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI LİSTEYE DAHİL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısının ardından yeni yönetimini de tanıttı. Koç'un yeni listesinde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi ve iş insanı Acun Ilıcalı'da yer aldı. İşte Ali Koç'un yönetimine yeni katılanlar: Acun Ilıcalı, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık ve Eren Dişli, Ergun Özen, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Nedim Keçeli, Rıfat Perahya.

YILDIRIM'IN EKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 9 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Yıldırım listesinde şu isimler yer alıyor: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.