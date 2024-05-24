Sonu final olsun

Trendyol Birinci Lig Play-Off Yarı Final ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü bugün rövanş müsabakasında Bodrum'da sahaya çıkacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmayı kazanan takım 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak. Çorum FK deplasmanından 1-1 berabere dönen Bodrum'un teknik patronu İsmet Taşdemir, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Taraftarın desteği ile turu geçen tarafın kendileri olacağına inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sezon da Play-Off'larda finale çıktık. Bu sezon da hedefimiz final olacak. İşi sıkı tutacağız. Evimizde kazanıp Süper Lig için yine finale çıkacağız. Taraftarlarımızdan ricam, zorluk eşiği yüksek bir maç, bizi sonuna kadar desteklesinler, sadece bizimle olsunlar, sadece bizim oyunumuza bağlı kalsınlar, diğer etkenlere yönelmesinler. Biz onlarla birlik olduğumuz zaman, aynı duyguları yaşadığımız sürece hep başarılı olduk, bundan sonrada başarılı olacağız. Taraftarlarımızdan ricam, maçın son düdüğüne kadar bizi desteklemeleridir" diye konuştu.

BODRUM FK'DA SÜLEYMAN SOKU

Bodrum FK'da kritik Çorum FK maçı öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Sol aşil tendonu kopan ve ameliyat olan stoper Süleyman Özdamar forma giyemeyecek. Bilindiği gibi tecrübeli savunmacı, Çorum'da oynanan ilk maçın henüz başında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Kulüp Süleyman'ın aşil tendonunun koptuğunu ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.