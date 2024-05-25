Filenin Efeleri Fransa karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1, ikinci karşılaşmada da Hollanda'ya 3-2 mağlup olurken henüz galibiyet alamadı. "Filenin Efeleri", Milletler Ligi'nin Antalya etabını yarın 17.00'deki ABD maçıyla tamamlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek. Organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya ile karşılaşacak milli takım, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya karşısında parkeye çıkacak. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.