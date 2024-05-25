Manisa FK’da Lima mesaisi

Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Manisa FK'da Sandro Lima mesaisi yaşanacak. Geçtiğimiz sezonun başında Kore ekibi Gwangju'dan kadroya katılan ve takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Brezilyalı forvet için siyah-beyazlı yönetimin görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. Manisa temsilcisinde 32 karşılaşmada rakip ağları 11 kez havalandıran ve 3 de asist yapan Lima için mevcut teknik direktör Levent Devrim'in raporunun beklendiği kaydedilirken, Djokanovic için de temasların sürdüğü belirtildi.