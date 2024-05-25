  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’da Lima mesaisi

Manisa FK’da Lima mesaisi

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da Lima mesaisi
Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Manisa FK'da Sandro Lima mesaisi yaşanacak. Geçtiğimiz sezonun başında Kore ekibi Gwangju'dan kadroya katılan ve takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Brezilyalı forvet için siyah-beyazlı yönetimin görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. Manisa temsilcisinde 32 karşılaşmada rakip ağları 11 kez havalandıran ve 3 de asist yapan Lima için mevcut teknik direktör Levent Devrim'in raporunun beklendiği kaydedilirken, Djokanovic için de temasların sürdüğü belirtildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA