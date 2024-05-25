Trabzonspor’da kupa üzüntüsü

TÜRKİYE Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Bordo-mavililer uzatma dakikalarında yediği golle adeta yıkıldı. Trabzonspor bugüne kadar 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı kaldırma başarısı gösterdiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu kez üzülen taraf oldu. Kupa finalinde Beşiktaş'a 6. kez kaybeden bordo-mavililer, 4 kez kupayı kaldıran taraf olmuştu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Trabzonsporlu oyuncular kendilerini yere bırakırken, Edin Visca'nın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Bordo-mavili takımın son haftalarda performansı ile büyük beğeni toplayan oyuncusu uzun süre sahadan ayrılamazken takım arkadaşları kendisini teselli etti. Uğurcan Çakır, Pepe ile Meunier de büyük hayal kırıklığı yaşayan oyuncular oldu.