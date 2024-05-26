GÖZ-GÖZ’e Bulgar smaçör

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi takımlarından Göztepe dış transferde Bulgar smaçör Miroslava Paskova ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Miroslava Paskova ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Miroslava Paskova" ifadelerine yer verildi. Levski Sofia'da voleybola başlayıp, son olarak geçen sezon Macaristan'da Swietelsky Bekescsaba ekibinde forma giyen Paskova, ülkemizde daha önce Kuzeyboru ve Mert Grup Sigorta kulüplerinde oynadı.