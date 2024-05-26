Kartal’da kupa coşkusu

ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, kupayla birlikte taraftarıyla buluştu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, teknik direktör Serdar Topraktepe ve futbolcuların yer aldığı otobüs, Ağaçlı Yol'dan geçerek meydana ilerledi. Beşiktaş takım otobüsüne taraftarlar eşlik etti. Kurulan platformda futbolcular ve yöneticiler kupa sevinci yaşarken, taraftarlarda onlara destek verdi. Kutlamada konuşan başkan Hasan Arat, "Kupamız Çarşı'ya gelecek diye söz vermiştik. Yurt dışından ciddi yayınlar yaptılar. Beşiktaş taraftarı dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

BAŞKANA ÇAĞRI YAPTILAR

Aybaba, "Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik diyebilirim" derken, Uçar, "Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor" dedi. Topraktepe ise "30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu. Öte yandan taraftarlar, başkan Arat'a çağrıda bulunarak, "Başkan bize Mourinho getir" ve "Taraftar şaşırdı, Lewandowski istiyor!" sloganları attı.