İzmir'de devam etmekte olan Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu. 21 ülkeden 400 sporcunun mücadele ettiği Balkan Şampiyonası'nda 3000 metre koşan Burcu Subatan 9:09.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Subatan, Şubat 204'te İstanbul'da gerçekleşen 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 1500 metrede ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Başarılı sporcu Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmak için büyük çaba sarf ediyor.