Pınar KSK hesap kesecek

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Yarı Final'inde Anadolu Efes'le eşleşen Pınar Karşıyaka bu kez zinciri kırarak İstanbul ekibine karşı hesap kesecek. Yarı Final serisinde ilk maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak olan Kaf-Kaf, son iki senedir Play-Off'tan elendiği rakibini bu kez saf dışı bırakarak 9 yıldır beklediği şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligde en son 2014-2015 sezonunda final serisinde Anadolu Efes'e üstünlük kurarak ikinci kez şampiyon olan Pınar KSK, geride kalan 9 yılda 4 kez Play-Off'lara kaldı.

İKİ MAÇ DA ÜST ÜSTE İSTANBUL'DA

Yeşil-kırmızılılar, bu süreçte en fazla yarı finale kadar çıkarken iki kez Anadolu Efes'e, birer kez de F. Bahçe ve G.Saray'a elendi. Bu sezon çeyrek finalde G.Saray Ekmas'ı elemeyi başaran İzmir ekibi, çarşamba günü deplasmanda başlayacağı yarı final serisini avantaja çevirip güçlü rakibine karşı son iki sezonun hesabını kesmek istiyor. Seride ikinci maç da 31 Mayıs'ta yine İstanbul'da oynanacak. İzmir ekibi iki maçtan da olumlu skorlarla ayrılıp İzmir'e avantajlı dönmek istiyor. Ufuk Sarıca önderliğindeki Karşıyaka'nın seride en büyük kozu, taraftarları olacak.