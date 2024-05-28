Çifte kupalı şampiyon

Trendyol Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte hükmen galibiyetle bu kupaya da uzanan Galatasaray, dün müthiş bir kutlama yaptı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'a gelen taraftarlarına unutulmayacak bir kutlama izletti. Aslan, kutlamalara Galatasaray Lisesi'nde başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular buradan üstü açık otobüsle, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a hareket etti. Otobüsle stada gelirken, Galatasaraylı taraftarlar da kafileye eşlik etti. Stadı hınca hınç dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, konserler ve ışık gösterileriyle coştu.

CİRO MERTENS'TEN ÜÇLÜ

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan takım kupasını almak için sahaya çıktı. Kadın futbolcular, tek tek tribünleri dolaşarak taraftarları selamladı. Daha sonra ise futbolcular tek tek sahneye çağrılmaya başlandı. Bu anlarda Drens Mertens'in oğlu Ciro, babasıyla birlikte taraftarlara üçlü çektirdi.

Ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takım kaptanlarına çifte kupayı verdi. Bu dakikalarda RAMS Park'ta coşku tavan yaptı. Futbolcular ve taraftarlar bir olarak çifte kupanın sevincini uzun bir süre yaşadı.

SANATÇILAR TARAFTARLARI COŞTURDU

GALATASARAY'IN çifte kupayı kutladığı şova sanatçılarda renk kattı. DJ Suat Ateşdağlı, çaldığı parçalarla taraftarları ateşlendirdi. Emircan İğrek, Edis ve Uzi de şarkıları ve sahne şovlarıyla geceye renk kattı. Rapçi Uzi, Galatasaray için bestelediği şarkıyı söyledi.

Şarkıcı Zara ise Galatasaray tribünlerinin dilinden düşürmediği "Çocukluk aşkımsın" bestesinin taraftarlarla bir arada söyledi. Öte yandan Stadyumda şampiyonluk kutlaması devam ederken drone şov yapıldı. Dronelar ile ilk aslan görseli yapıldı ve daha sonra 'Şampiyon Galatasaray' yazıldı. Son olarak yapılan Icardi'nin gol sevinci dikkat çekti.

KOÇ FORMALI GÖNDERME

SÜPER Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki şampiyonluk kutlamasında, Ali Koç detayı dikkat çekti. Sarıkırmızılıların 25 golle gol kralı olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi. Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı. Icardi, yaptığı uyku hareketiyle ilgili olarak, "Bir cevap niteliğindeydi" derken dün de Fenerbahçe Başkanı ile ilgili yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

ALİ KOÇ İÇİN PAYLAŞIM

Golcü oyuncu, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerine yer vererek altına da "Dün gece seni düşünüyordum. Süper Lig ve Süper Kupa ile geçmişim" ifadelerini kullandı. Mauro Icardi'nin Koç'a yönelik bu paylaşımı da sosyal medyada gündeme oturdu.

HAKİM ZİYECH SAHAYA FİLİSTİN BAYRAGIYLA GELDİ

GALATASARAY'IN Faslı yıldızı Hakim Ziyech kutlamalar için adı anons edilince sahaya Filistin bayrağı ile birlikte geldi. Platformda yürürken, Filistin bayrağını açan Faslı yıldız dakikalarca ayakta alkışlandı. Ziyech için tribünlerde uzun süre tezahürat yapıldı.

YILDIZLARA GÖZ DİKTİ

GEÇTİĞİMİZ cumartesi günü gerçekleşen seçimle 2 yıllığına daha başkanlık koltuğunda oturacak olan Dursun Özbek, üst üste 2. şampiyonluğun ardından transferde de büyük düşünüyor. Özbek Şampiyonlar Ligi ile çıkılacak yolda ilk olarak İlkay Gündoğan'ı takıma dahil etmeyi hedefliyor. Barcelona'nın 33 yaşındaki yıldızının, İspanyol deviyle 1 yıl daha kontratı bulunurken, ikna çabalarının şimdiden başlayacağı konuşuluyor. Cim Bom'un diğer planı ise Raphael Varane. Manchester United ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Fransız stoper için özellikle teknik direktör Okan Buruk çok istekli. Aslan'ın orta sahaya da takviye yapmayı planladığı yine Manchester United'dan Casemiro ile ilgilendiği gelen haberler arasında.