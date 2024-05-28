Kartal’da flaş iddia

SÜPER Lig'de umduğunu bulamayan ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek moral bulan Beşiktaş, teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı. Jose Mourinho isminin gündemdeki sıcaklığını koruduğu ve Sergen Yalçın'ın adının da geçtiği siyah-beyazlılarda gündeme Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü.

İSTANBUL'A OLUMLU BAKIYOR

KARA Kartal'ın, Terim ile bir ön görüşme yaptığı da kaydedildi. Sosyal medyada da gündem olan iddialara göre, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktörlük için Fatih Terim'i aradı ve bir görüşme talep etti. Terim'in de bu öneriye sıcak bakarak yeşil ışık yaktığı ve 'Anlaşırsak neden olmasın?' dediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde İstanbul'da bir araya gelerek bir görüşme yapacağı da gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan deneyimli teknik adamın şartlarını yerine getirmek için bütün şartları zorlayacağı ve anlaşmanın ardından da gerekli transferler için hemen kolları sıvamak istediği kaydedildi.

BESİKTAS'TA KİRALIK 4 FUTBOLCU TAKIMA DÖNDÜ

2024-2025 sezonuna iddialı başlamak isteyen Beşiktaş'ta kiralık futbolcular yeni teknik direktörü bekliyor. Siyah-beyazlılarda Francesco Montero, Valentine Rosier, Jean Onana ve Ajdin Hasic oynadıkları takımların sezonu bitirmesi ile Beşiktaş'a döndü. Bu oyuncuların durumu yeni hocanın kararına göre netleşecek.